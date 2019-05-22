官司纏身的張淑晶與胞兄及友人合作裝潢修繕工程，她佯稱可引進金主盧姓女子，未得盧女同意偽造其簽名遭提告，最高法院維持二審認定，將張女依偽造文書罪判刑3月、可易科罰金確定。

被控坑殺房客的惡房東張淑晶，另在5年前與合夥人黃鐸經營中興國際開發公司，並派廖姓員工到出租套房安裝冷氣，廖男不慎摔死；最高法院將張女、黃男各判刑7月、8月、可易科罰金定讞。

(中時 )