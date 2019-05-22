偽造簽名 張淑晶又遭判刑3月定讞 15:592019/05/22 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 官司纏身的張淑晶與胞兄及友人合作裝潢修繕工程，她佯稱可引進金主盧姓女子，未得盧女同意偽造其簽名遭提告，最高法院維持二審認定，將張女依偽造文書罪判刑3月、可易科罰金確定。 被控坑殺房客的惡房東張淑晶，另在5年前與合夥人黃鐸經營中興國際開發公司，並派廖姓員工到出租套房安裝冷氣，廖男不慎摔死；最高法院將張女、黃男各判刑7月、8月、可易科罰金定讞。 (中時 ) #判刑 #偽造 #定讞 #簽名 #最高法院 也許您會感興趣 推薦閱讀 公布總統初選協議簽名 民進黨：不打算 15:222019/05/18 政治 腦瘤生自學拚會考 想當大律師 04:102019/05/19 地方新聞 漫畫家秀兒子禮物 網讚爆：羨慕! 19:582019/05/19 日常 醉男砍死友再殺妻 獲原諒輕判2年定讞 11:242019/05/20 社會 賣偽造菲護照就讀美國學校 業者遭查辦 15:592019/05/20 社會 偽造菲律賓護照案 王權宏喊冤：我是受害者 21:352019/05/20 社會 偽造菲護照案 王權宏：我是受害者 23:432019/05/20 社會 偽造菲律賓護照案 移民公會理事長王權宏100萬交保並境管 09:332019/05/21 社會 偽造護照案 王權宏：為小孩出於善意 11:022019/05/21 社會 大創百貨涉改標違法進口 副總西谷晃司2人起訴 11:182019/05/22 社會 社會熱門新聞 豆腐渣工程不夠看 請看這款「豆花」馬路 - 社會 - 中時 刑事局破獲A片網站侵權11億 AV爆乳女優拍片致謝 - 社會 - 中時 愛上小姨子 人夫狠心殺妻還想蓋泳池壓她 - 社會 國中男師「約砲」清純女學生 鹹濕LINE對話露餡 - 社會 - 中時 老公偷腥「忍過頭」 人妻提告吞敗 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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