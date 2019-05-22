普悠瑪出軌事故事發滿半年，交通部日前提交行政院新懲處名單，不只司機員尤振仲遭吊銷火車駕駛執照，台鐵前局長范植谷、周永暉、鹿潔身也遭加重處分。交通部長林佳龍今日表示，確定撤換范植谷中國驗船中心董事長的職務，至於周永暉因情節相對較輕，保留其觀光局長職位。

台鐵局去年提出17人懲處名單，3名局長的懲處則是由交通部負責，由於林佳龍不滿懲處太輕，甚至點名范植谷還任驗船公司董事長是「沒有是非」，多次對外表示會擴大加重處分。

交通部4月初證實，懲處名單由原先的17人擴大至30人，交通部政務次長王國材說，由於尤振仲關掉ATP，等於讓最後一道防線失守，因此將其納入懲處名單內。台鐵三名前局長處分也被加重，范植谷從1小過加重為記1大過2小過、周永暉從1小過加重為記2小過、鹿潔身從1大過加重為1大過1小過，

立委黃國昌日前質詢時表示，僅記過對三人而言幾乎沒有影響，並向林佳龍喊話「范植谷不可能繼續當董事，如果要力保周永暉當局長，理由準備好，下次質詢會把所有東西攤開來，說明我今天為何這樣說」。

交通部長林佳龍今日受訪時表示，確定會撤換范植谷的中國驗船中心董事長職務，由其他同仁擔任，時間則等待行政作業處理；觀光局長周永暉則相對情節沒那麼嚴重，目前仍沒有進行人事調整。

(中時 )