台北市長柯文哲日前赴議會專案報告，面對民進黨議員王世堅質詢時，被媒體拍到柯罵議員「垃圾」，柯事後不僅不願道歉，甚至要相關單位整理資料為議員打分數，台北市議會今下午大會藍綠議員齊聲炮轟，痛批柯文哲不尊重議會監督職權，要求柯須於下周專案報告前先道歉，否則拒絕柯文哲到議會報告。

國民黨議員吳世正指出，柯文哲不尊重議會不是第一次，議員職權是來監督市府，不是來歌功頌德交朋友，柯對民主監督制度不尊重，唯我獨大不受監督真的要譴責，希望天佑台灣，別讓這種人當選總統。

國民黨議員游淑慧說，柯市長稱看到什麼說什麼，怒罵議員是垃圾，那是否議員以後質詢也比照辦理，要求議長主持公道，柯文哲若不在專案報告前道歉，那就不用來報告。

民進黨議會黨團總召張茂楠表示，柯市長曾罵垃圾不分藍綠，現在罵王世堅同時也是罵在座議員，市長對議會不尊重，有事需要幫忙就來尋求支持，隨後回過頭罵人是垃圾，柯應該隊言行道歉。

議長陳錦祥指出，議員質詢市府是法定職責，柯一次又一次搞砸府會關係，每次講話都「教壞囝仔大小」，既然講錯話就應該道歉，市長若堅持不道歉專案報告就不開始。

高手對決！ 堅罵柯P卒仔、騙子 柯嗆鬼娃變小瓜呆

(中時 )