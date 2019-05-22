小黃倒退嚕，邱姓駕駛在看莊姓婦人傷勢同時，也被小黃撞倒在地。（張穎齊翻攝）

千鈞一髮！邱姓男子（53歲）今（22）日上午10時許，駕駛小黃行經基隆市愛三路、仁二路口時，擦撞到莊姓女機車騎士（66歲），導致她跌倒，邱男立即下車察看，情急之下不慎打到倒車檔，小黃當場「倒退嚕」，差點輾壓邱、莊2人，一旁熱心騎士見狀緊急上前開門拉上手剎車，不久群眾也上前挪移小黃，拯救2條命。

小黃倒退嚕，邱姓駕駛在看莊姓婦人傷勢同時，也被小黃撞倒在地。（張穎齊翻攝）

小黃倒退嚕，險些輾壓邱姓駕駛與莊姓婦人，一旁熱心的義勇哥見狀，立即上前拉上手剎車並熄火。（張穎齊翻攝）

※影片說明：小黃倒退嚕，邱姓駕駛在看莊姓婦人傷勢同時，也被小黃撞倒在地，一旁熱心的義勇哥見狀，立即上前拉上手剎車並熄火。（張穎齊翻攝）

根據監視器畫面顯示，邱男駕駛的計程車在路口向左轉時，擦撞到莊女，使她倒地，邱男見狀，原本要打P檔，卻因慌張打成R檔，然後立刻下車查看莊女傷勢，不料小黃當場倒退，將邱男也撞倒在地，一旁騎車經過的義勇哥，見狀後以迅雷的速度，打開小黃右側車門，並拉上手剎車。

不久，熱心群眾也上前，將小黃往前搬移，讓邱、莊2人脫離險境，未被輾壓。而莊女所幸僅身體多處擦傷，送往衛生福利部基隆醫院救治後沒有大礙，邱男則右手擦傷，也到院探視莊女。

「很感謝熱心幫忙抬車的人們！」邱男表示，他當時急著下車看婦人怎麼樣，但手卻不小心打成R檔，而當時車正在倒退，他的右手當好頂住車的備胎，讓車停住，不讓車輾壓到婦人，熱心路人見狀上前幫他熄火，一群人合力將車抬起來，救出他們，他也有向婦人表達很抱歉。

(中時 )