AV女優感謝台灣警察協助查獲盜版片。（吳家詮翻拍）

刑事局電信偵查大隊接獲檢舉「AVQ成人線上影城」等跨國網站，向台灣會員收取月租費新台幣599元或支付點數（每點1元）後，即可點選色情影片線上瀏覽。經日本IPPA（特定非營利活動法人知的財產振興協會）估算，對日本AV影片侵權即逾新台幣11億元。電偵大隊逮捕4名嫌犯，日本AV女優葵司等人，特別拍攝感謝影片，謝謝台灣警察。

警方調查，這些成人線上影音網站，網頁介面呈現繁體字內容，不僅容易遭未成年人上網瀏覽影響身心外，更讓我國網路治理及治安維護形象受到侵害。警方蒐證發現網站刊載色情影片在日本當地受著作權保障，遂與日本IPPA在台辦公室，對網站盜版行為提出違反著作權法重製及公開播送等告訴，估算這些網站造成侵權損失至少逾11億餘元。

AVQ成人線上影音等網站向會員收費，提供盜版A片供觀賞，遭刑事局查獲。（警方提供）

據了解，嫌犯除利用雲端主機架設網站，藉由網路跨境及匿名特性形成斷點，讓執法單位無法追查外，犯嫌利用自身熟悉電子商務能力，加速讓色情網站能見度提高，順利名列前幾大瀏覽流量排行，並提供網友線上訂閱色情影片，線下到門市取貨盜版光碟的服務，更以情趣用品店來合法掩護非法，估算每年不法獲利超過千萬元。

警方逮捕53歲劉姓男子等4名嫌犯，查扣AV光碟3萬餘片、網站主機13部。另針對著作權案首次使用財產沒收裁定機制，凍結犯嫌不法所得約7000萬元價值的動產及不動產，移請北檢擴大偵辦。

日本AV女優葵司、吉高寧寧等人更應公司之邀，拍攝感謝台灣警察的影片，跨海致謝：「台灣電信警察的各位，辛苦了，今後也麻煩你們繼續保護著作權法了！」讓警方喜孜孜，倍感窩心。

警方至合法掩護非法的情趣用品店搜索，查扣AV光碟3萬餘片、網站主機13部。（胡欣男翻攝）

警方查扣AV光碟3萬餘片、網站主機13部。（胡欣男翻攝）

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(中時 )