2018台中花博創下近725萬總遊客數的成績。市議員賴佳微22日質疑，花博期間台中遊客及住宿人數不增反減。台中市政府觀光旅遊局林筱淇表示，新市府團隊上任時，雖然花博行銷預算皆已執行，但新市府團隊仍在預算拮据情況下拼盡全力，創造佳績。

賴佳微指出，花博於胡前市長任內開始計畫爭取，林前市長去執行實現，盧市長只需負責推銷，但盧市長在花博行銷推廣上卻破功，相較去年度1至3月來台中旅宿的外籍旅客整整少了32萬人，這樣的城市行銷並沒帶動起台中發觀光財，盧市府根本不懂行銷無法帶動台中經濟。

賴佳微說，盧市府應多針對來台中觀光旅遊的外國旅客進行調查，了解該外國客群旅遊目的，找出符合台中市對於該客群之價值觀誘因，並設計出專屬各個客群的旅遊規畫，及近年來國內航線載客數穩定成長，也應再增加國內航線航班數，這樣才是吸引外國遊客的良策。

觀旅局長林筱淇表示，新市府團隊上任時，花博相關行銷預算皆已發包執行，在預算拮据情況下，各局處仍拼盡全力；如觀旅局就透過名人遊花博直播代言、花博愛情故事、全台里鄰長揪團遊等方式，強力行銷花博，最後創下700多萬參觀人次佳績，期盼外界給予肯定。

觀旅局強調，交通部觀光局目前僅公布至今年3月份統計資料，今年1至3月台中僅有8家觀光旅館已知住宿人數；但台中市共有485家旅宿業，即尚有477家住宿人數未公告，市議員公布的數據與實際狀況並不符合。

(中時 )