中執會直播

民進黨中執會今將討論總統初選日程及民調等相關事務，泛英系及黨主席卓榮泰各提一個版本；蔡英文陣營代表林錫耀會前受訪表示，「會贏才是硬道理。」目前民進黨臉書開始直播，觀看人數突破兩千人，挺賴清德與挺蔡英文的粉絲也瘋狂留言護主。

(中時電子報)