直播》史上首次 民進黨中執會直播討論總統初選 15:162019/05/22 中時電子報 邱珮畇 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨中執會今將討論總統初選日程及民調等相關事務。(民進黨FB直播) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中執會直播 民進黨中執會今將討論總統初選日程及民調等相關事務，泛英系及黨主席卓榮泰各提一個版本；蔡英文陣營代表林錫耀會前受訪表示，「會贏才是硬道理。」目前民進黨臉書開始直播，觀看人數突破兩千人，挺賴清德與挺蔡英文的粉絲也瘋狂留言護主。 (中時電子報) #民進黨 #直播 #討論 #總統 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 綠地方黨部痛罵小英：與狼共舞 14:052019/05/18 政治 《快評》不爽同婚拉下8位藍委 搞錯對象 22:302019/05/18 政治 恢復四書五經遭諷 網驚韓國瑜神機妙算 10:082019/05/19 政治 快評》又表態挺同婚 賴清德恐失算了 13:172019/05/19 政治 北京如如不動 綠仇中牌打在棉花上 04:102019/05/20 焦點新聞 卡吳習會 蔡違背民主慣例 04:102019/05/20 論壇廣場 繼四老後 綠青壯派逼宮蔡英文棄選2020 15:452019/05/20 政治 賴清德呼籲初選要乾淨贏 蔡英文陣營要求收回 19:062019/05/21 政治 小英搞暗獨 陳一新：騙倒美國人 04:092019/05/22 兩岸新聞 江啟臣批：蔡英文只會對內審查不會對外發展 14:052019/05/22 兩岸 政治熱門新聞 兒子兵單這3字 讓高雄媽媽樂歪！ - 政治 韓國瑜哪裡做不好？高雄人道出內心話 - 政治 吃麵遇店家狂酸韓國瑜 韓粉一招讓他們安靜 - 政治 最新民調 國民黨內韓國瑜、郭台銘拉開差距 - 政治 王世堅是民進黨毒瘤？網回應超殘酷 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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