凱達格蘭基金會《新台灣國策智庫》今發布民調，交通部長林佳龍被選為「最接地氣部長」，民眾知曉度高達36.3％，同時奪下三冠王殊榮，「部長知曉度」、「部長滿意度」和「政策滿意度」都穩居第一。林佳龍表示，盼能拋開硬邦邦、冷冰冰的刻板印象，有溫度的執行人本交通服務。

根據達格蘭基金會《新台灣國策智庫》民調指出，行政院及12個部長中，交通部長林佳龍以49.6％的滿意度居冠，勝過行政院長蘇貞昌的43.7％，而在行政院12個部長中，林佳龍被選為「最接地氣部長」，民眾知曉度高達36.3％。

而在民眾最滿意的部會政策表現上，交通部以13.8％奪下第一，林佳龍等於一次拿下「最接地氣部會」、「最高知曉度部長」、「最高滿意度部長」、「政策最滿意部會」四大殊榮。

林佳龍今日表示，過去交通部給人印象只有做工程、建設，比較硬梆梆與冷冰冰，未來將持續以人本交通為目標，盼能「有溫度」的為民服務。他也說，這是全交通部同仁努力的成果，交通部業務與人民息息相關，很開心努力的成果能得到肯定。

(中時 )