板橋府中女子攀坐天橋 警、消安撫救下 16:272019/05/22 中時 王揚傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 板橋警、消獲報，縣民大道府中捷運站天橋，有民眾坐在欄杆上疑要跳橋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今（22）日上午9時40分許，新北市板橋警、消獲報，縣民大道府中捷運站天橋，有民眾坐在欄杆上疑要跳橋自殺，警消人員立即趕往就援，並在地面鋪設氣墊，經員警及消防人員安撫，疑欲跳橋的女子順利被救下，隨後送往亞東醫院就醫。 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時 ) #安撫 #人員 #女子 #天橋 #員警 也許您會感興趣 推薦閱讀 失智老翁外出迷路 熱心警協助返家 14:322019/05/18 社會 荷蘭遊客玩水困溪谷 警消救起笑嗨嗨 18:002019/05/18 社會 發現男友秘密 她慘遭囚禁逼拍裸照 18:412019/05/19 時事 2員警違法搜身 北檢從輕發落 13:532019/05/20 社會 營業半年爆槍擊 沙鹿風大茶館停業 16:362019/05/20 社會 為癌弟上山採藥 哥峭壁緊握草藥喝水撐8天 11:002019/05/21 社會 國際手球挑戰賽 周日台中登場 16:542019/05/21 體育 她流產12次超崩潰！醫揭害死寶寶恐怖原因 10:252019/05/22 生活 漁船船員、管理人員納責任制 明公告實施 13:352019/05/22 生活 直擊！救生圈拉不起來 海巡跳水救人 13:442019/05/22 社會 社會熱門新聞 豆腐渣工程不夠看 請看這款「豆花」馬路 - 社會 - 中時 刑事局破獲A片網站侵權11億 AV爆乳女優拍片致謝 - 社會 - 中時 國中男師「約砲」清純女學生 鹹濕LINE對話露餡 - 社會 - 中時 愛上小姨子 人夫狠心殺妻還想蓋泳池壓她 - 社會 老公偷腥「忍過頭」 人妻提告吞敗 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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