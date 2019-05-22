今（22）日上午9時40分許，新北市板橋警、消獲報，縣民大道府中捷運站天橋，有民眾坐在欄杆上疑要跳橋自殺，警消人員立即趕往就援，並在地面鋪設氣墊，經員警及消防人員安撫，疑欲跳橋的女子順利被救下，隨後送往亞東醫院就醫。

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