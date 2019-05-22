基隆市和平島和一路停車場，因為在10日挖到文物，立委蔡適應現勘後，協調改用其他停車場地。（張穎齊翻攝）

立委蔡適應（中）今（22）日出面協調，將基隆市社寮橋旁和一路2巷作為用地，預計6月底將可提供180至200格的停車位。（張穎齊翻攝）

基隆市和平島和一路原本在進行停車場施工，卻在10日挖出考古文物，只好暫停施工，使得停車紓解方案無法實施。立委蔡適應邀集和平島公園業者、北觀處、基隆港務分公司、市府交旅處及當地里長等單位於今（22）日現勘，協調改將社寮橋旁和一路2巷作為用地，預計6月底將可提供180至200格的停車位。

和一路停車場原預計9月完工，但卻在施工過程中，發現有文化層的存在，由於基隆市文化局正在執行「大基隆歷史場景再現計畫」，中研院、清大人類學研究所和西班牙考古團隊發現有貝塚、獸骨、陶片、磨尖器、繩紋陶、夜光嶸螺等文物，依據文資法的相關規定，停車場必須停止施工。

和憲里長蘇來成表示，和平島逢假日時，由於遊客眾多，停車場一位難求，許多車輛都在和一路、平一路回堵，受限於土地面積有限，希望中央和市府可以協助改善。

蔡適應表示，去年和平島相關的觀光景點串連後，車潮變得相當多，因此陸續推動和一路的停車場整頓計畫，但是和一路停車場與平一路停車場一樣，相繼挖掘到古代文物，所以必須停工等待考古挖掘。

蔡適應說，為改善停車問題，他協調基隆港務公司，將和一路2巷的微型艇碼頭旁閒置空地，提供給北觀處及和平島公園營運廠商租用、整頓，作為臨時停車之用；22日協調也達成共識，預計會在6月初由和平島營運廠商進行施工，並於6月底完工，將可提供180至200格汽車停車位，紓解和平島的停車需求。

(中時 )