陳偉杰表示，新市一路一段到三段，明明經過二段看得到路，但一大排紐澤西護欄擋著，就是無法通過。(吳亮賢翻攝)

新市鎮居民每天回家都得繞路10到15分鐘，長久不通引發民怨。

新北市議員陳偉杰昨日市政質詢時，指出淡水區新市一路二段一帶長期被護欄阻擋，民眾有路卻不能通，每天回家還得繞路10到15分鐘，即便多次找相關單位協調開通，仍無下文，呼籲市府單位「不能互踢皮球，漠視民意！」

陳偉杰表示，新市一路一段到三段，明明經過二段看得到路，但一大排紐澤西護欄擋著，就是無法通過，新市鎮居民每天回家都得繞路10到15分鐘，長久不通引發民怨。

陳偉杰說，已多次找市府相關單位協調，包括交通局、城鄉局、工務局，但每個單位都提出不同理由，加上地主意見，導致打通新市一路二段不只有搬開護欄的問題，背後因素錯綜複雜。

陳偉杰指出，城鄉局曾提出都市計畫變更案，若將該區從農業區改為道路用地，即有開路可能，但在102年都市審議委員會，卻因地主有意見，將本案退回，後議會要求城鄉局辦理「變更淡水都市計畫北側農業區整體開發可行性評估」，評估結果竟是認為「不需要開，沒有急迫性」

陳偉杰說，城鄉局應該重新評估現況，新市鎮移居人口越來越多，崁頂里也已躍升新北市的第五大里，居民們一再表達對交通改善的需求與期待，「市府怎還說沒有開通路的必要呢？」

陳偉杰怒批，交通局認為不能打通新市一路二段的主要原因於「目前新市一路一段、三段周邊交通服務水準維持良好」，這根本是「自我感覺良好」，沒有站在民眾立場思考，「難道居民每天繞路叫交通狀況良好？」

陳偉杰最後也要求市府組成跨局處的「新市一路二段專案小組」，提出開路的解決方案，並要求市府官員到新市鎮與居民座談，「絕對不能互踢皮球，漠視民意！」

(中時 )