抗議民眾大聲拍打正在舉行中常會的會議室大門。（范揚光攝）

鄒永宏（見圖）揚言將揭發更多黨內弊端。（范揚光攝）

不滿遭黨中央停權，國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏與支持群眾前往中央黨部抗議，並占領一樓大廳。（范揚光攝）

國民黨主席吳敦義。（資料照,鄭任南攝）

因為花蓮縣黨部片面決定立委初選延後，黨中央將縣黨部主委鄒永宏停權。今天中常會前，鄒永宏與約200位支持者到中央黨部前抗議，組發會原本派出代表說明並接下陳情書，但雙方一言不合發生口角，憤怒的抗議群眾衝入中央黨部，「佔領」一樓大廳，捶門欲闖進常會廳，此舉也「驚動」場內主持會議的黨主席吳敦義。

布局2020年立委選戰，國民黨陸續展開提名作業。其中花蓮縣立委提名，因為縣黨部主委鄒永宏逕行暫緩立委初選登記時程，還懲處依黨中央命令行事的縣黨部書記長，中央考紀會日前發函糾正，但狀況仍未改善也未說明，最後考紀會做出停止鄒黨權的處分。

挺鄒的支持者中午前往黨中央集結，抗議群眾高舉布條，痛批組發會與考紀會已淪為「東廠」，並要求主委李哲華與魏平政下台，抗議黨中央倒行逆施，中央黨意凌駕地方民意，將黨員直選的主委鄒永宏停權。

聲援群眾強調，鄒永宏負責地方黨部大小經費，反觀黨中央只有負責兩位中央派任的人事費用，停權決議根本不合理，在鄒永宏現身抗議會場時，群眾高喊加油，並且要求黨中央要有人出面說明。

組發會派出代表要對抗議群眾說明時，群眾仍不斷鼓譟，因為一席「要我講話又還要吵」，此言一出引發群眾不滿，差點引發肢體衝突，憤怒的群眾直闖中央黨部，並且驚動吳敦義隨扈。

抗議群眾進入中央黨部後，兵分兩路，一路要闖入常會開會的中山廳內，一路則突破防線直闖二樓的組發會，但因為相關人員多在開會而撲空。在等不到相當層級黨部人員出面，最後抗議群眾在呼喊口號後離去，但也揚言下周還會再來。

(中時 )