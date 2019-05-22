甜美的蔡皓宇，22日在巴西巴西舉辦的「2019世界中學生游泳錦標賽」50公尺蛙式中得到金牌，接獲國外媒體訪問，（員林中學提供）

全世界中學最棒的蛙式勇將來自彰化，就讀國立員林高中一年級的蔡皓宇，夢想是參加奧運比賽，經過持久不懈的努力與堅強的意志，已經接近夢想，不僅刷新國內游泳比賽的紀錄，更游向海外體壇，22日在巴西巴西舉辦的「2019世界中學生游泳錦標賽」50公尺蛙式中得到金牌，榮獲世界冠軍為台灣爭光。

清秀甜美的蔡皓宇還是水中女蛟龍，這是嶄露頭角，游出了世界金牌，師生莫不雀躍，校長游源忠說，蔡皓宇不僅是游泳高手，課業的學習亦相當積極進取，總是能維持校排前1％的佳績，待人謙恭有禮，人際相處融洽。師生們一起預祝她早日早日完成夢想，游進入奧運的殿堂。

這次蔡皓宇公假參賽，體育組長積極幫忙辦理公文流程，甚至陪同國內的比賽，任課老師們並在課後提供諮詢，同學們主動幫忙整理筆記，讓她全心一意能夠放手一搏。

蔡皓宇今年在先在『全國中等學校運動會』50公尺蛙式金牌，獲得國手資格，更於巴西舉辦的『2019世界中學生游泳錦標賽』50公尺蛙式中得到金牌，100公尺蛙式個人銀牌，和200公尺（50×4）接力賽中，榮獲團體銀牌。

(中時 )