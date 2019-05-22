廣州日前舉行首屆粵港澳大灣區媒體峰會平行論壇，邀請來自兩岸媒體、大學、企業的專家和代表熱議「灣區建設與一帶一路」。
應邀出席的嘉賓一致認為粵港澳大灣區是「一帶一路」建設重要支撐區，粵港澳大灣區助力「一帶一路」建設，要充分發揮人才尤其是國際化人才的作用，伴隨著「一帶一路」、粵港澳大灣區建設的進行，青年人的發展空間將越來越廣闊。
今年將投入立委選戰的台中廣播電台總經理莊子富認為，對台灣而言，粵港澳大灣區是個很好的合作機會，不但可以連接台灣和大陸，還可連接全世界。如果台商可以把握機會，積極參與大灣區建設，對台灣的整體經貿發展都大有裨益。對台商來講，參與粵港澳大灣區建設和「一帶一路」倡議是最便利的，也是走向世界的最好選項。
香江獨角獸牧場CEO馮建林認為粵港澳大灣區和「一帶一路」倡議都注重資訊、文化、資源等的連接，通過多元化、開放式、創新性的聚合，不但可以整合科技創新資源，還可以推動科研成果轉化，同時搭建科技研發交流的體驗平台，無論對港澳台還是大陸的創業青年，粵港澳大灣區建設都是科技創新的絕佳歷史機遇。
(旺報 )
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