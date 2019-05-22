將投入立委選戰的莊子富認為粵港澳大灣區是台商連結兩岸走向國際的最佳平台。（莊子富提供）

廣州日前舉行首屆粵港澳大灣區媒體峰會平行論壇，邀請來自兩岸媒體、大學、企業的專家和代表熱議「灣區建設與一帶一路」。

應邀出席的嘉賓一致認為粵港澳大灣區是「一帶一路」建設重要支撐區，粵港澳大灣區助力「一帶一路」建設，要充分發揮人才尤其是國際化人才的作用，伴隨著「一帶一路」、粵港澳大灣區建設的進行，青年人的發展空間將越來越廣闊。

今年將投入立委選戰的台中廣播電台總經理莊子富認為，對台灣而言，粵港澳大灣區是個很好的合作機會，不但可以連接台灣和大陸，還可連接全世界。如果台商可以把握機會，積極參與大灣區建設，對台灣的整體經貿發展都大有裨益。對台商來講，參與粵港澳大灣區建設和「一帶一路」倡議是最便利的，也是走向世界的最好選項。

香江獨角獸牧場CEO馮建林認為粵港澳大灣區和「一帶一路」倡議都注重資訊、文化、資源等的連接，通過多元化、開放式、創新性的聚合，不但可以整合科技創新資源，還可以推動科研成果轉化，同時搭建科技研發交流的體驗平台，無論對港澳台還是大陸的創業青年，粵港澳大灣區建設都是科技創新的絕佳歷史機遇。

(旺報 )