教育部近日要求台大政大下架台生赴陸實習公告，被解讀為政府拿兩所公立大學開刀，以禁止兩岸文教交流，但成大、世新與銘傳等校都在網路刊登相關公告，教育部長潘文忠今(22)日表示，聯繫兩校目的在於善意提醒，避免台生赴陸實習牴觸《兩岸人民關係條例》，強調並非針對單一學校。

每逢寒暑假，大學生大多會安排實習或參訪計畫，部分台生則規畫前往大陸實習，但台大與政大在網路公告中國科協「玉山計劃」，卻被教育部高教司關切，要求兩所頂大將這項消息自網路下架，其他公立大學諸如成大，另則包含世新、銘傳等私立大學在內，也在學校官網公布多項大陸實習機會，卻沒有被教育部「關切」，被質疑是否拿台大與政大開刀，並且採取兩套標準。

潘文忠今日下午在出席教育部部務會報時回應，學校張貼學生赴陸參觀或實習公告後，教育部發現台大、政大可能張貼這些計畫，但在第一階段並沒有深入進一步了解「相關辦理的主體」，之後才發現實習單位《光明日報》、光明網，並強調在《兩岸人民關係條例》之下，學術交流不得與黨政相關單位進行。

潘文忠說，教育部發現後，便提醒台大與政大，在5月14日行文給各校，提醒學校注意，避免牴觸《兩岸人民關係條例》，強調並非針對單一學校。

潘文忠指出，教育部秉持兩岸學生交流的理念，通知各大學的目的，在於善意提醒學校、師生切勿因不了解而觸法，並非限制兩岸文教交流。

(旺報 )