台北榮總兒童外科主任劉君恕帶領兒童肝臟移植團隊於今年4月在2周內，先後完成越南11個月大女嬰、台灣25天大男嬰肝臟移植手術，雙雙創下越南、台灣年齡最小活體肝臟移植紀錄，為兩國肝臟移植史再添新頁。

北榮兒童肝臟移植團隊配合政府推動醫療新南向政策，2018年北榮受邀到越南河內國家兒童醫院在1周內完成2例兒童活體肝臟移植；劉君恕表示，今年4月1日北榮團隊再度為1位6.7公斤、11個月大女嬰，進行罕見「第二型進行性家族性肝內膽汁滯留症」肝衰竭手術。

小病患由其父親捐肝，歷經12小時手術而成功完成肝臟移植，換肝後，北榮團隊才知道這是越南15年來換肝史上年紀最小的肝移植紀錄，因而獲得越南各大媒體爭相報導，讓台灣優質醫療再度揚名國際。

北榮移植團隊回國的隔天，劉君恕再接獲台南成大醫院新生兒醫告知，有位剛出生十五天、體重3.5公斤的男嬰，疑似罹患「新生兒血鐵沈積症」，呈現猛爆型肝衰竭，亟需肝臟移植，劉君恕表示，國內已經沒有醫院敢出來接手。

由於2016年北榮曾經針對「新生兒血鐵沈積症」的穆小弟成功移植救回生命，創下台灣年齡最小、52天大的肝移植紀錄；而這次病患移植的年紀更小，基於上次的經驗，在控制病況，確認小嬰兒可以承受移植手術後進行。

這位小病患的生命跡象弱，劉君恕形容像「吹一口氣」就會結束生命，於是由正在坐月子的母親捐左葉肝臟，團隊歷經9小時的移植，成功完成台灣年齡最小的活體肝臟移植紀錄，內心激動的劉君恕說，個案移植是困難的，有很多因素考量，甚至陷入天人交戰。

年輕的張媽媽表示，雖然成功率不高，但是小孩是足月出生，不忍心這個小生命，所以捐肝沒多想馬上答應，其實她很怕痛，還好小孩手術後恢復狀況良好，術後1周就能抱在懷裡。

劉君恕強調，北榮在短短2周內分別在越南、台灣兩國年齡最小的肝移植新紀錄，這要歸功跨科部團隊不辭辛苦的貢獻，才能完成歷史性的救援任務。

(中時 )