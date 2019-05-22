縣長徐榛蔚（前）、教育處長李裕仁（後）答應有機營養午餐多用原民食材。（范振和攝）

縣府今年推動有機營養午餐，縣議員簡智隆22日建議，政策支持，穩定通路，有機農業自然能發展開來，也期盼多用原民食材。縣長徐榛蔚、教育處長李裕仁答覆，如果質量均優、穩定性夠，俾增進原農收益。

簡智隆說，窮不能窮教育，苦不能苦孩子，每周國中小學有一餐是有機營養午餐，學生們不僅能吃到健康安全的蔬果，又能看到蔬果的生產過程，這就是發展有機農業、食農教育跟降低食物旅程的好方法。

他表示，花蓮有機農業蓬勃發展，有機水稻種植戶全台最多、面積最大，有機蔬菜種植戶全台第2、面積第1，雜糧種植戶全台第1、面積第2，有機水果戶數和栽植面積都是全台第2名。

從這些數據來看，花蓮縣是最有實力、最有基礎來施行有機午餐的縣市，全縣有459戶有機農戶，原住民農戶就占了110戶，現在既然在推行有機午餐，就請縣府政策支持有機農戶，推進有機農業、友善農業、友善花蓮土地、地產地銷，創造青年返鄉務農的契機。

徐榛蔚答覆，營養午餐的食材質量均優以及穩定性足夠的話，她會請農業處協助多多採購原民食材。李裕仁答覆，為提升學校午餐使用原農產銷班所生產蔬菜比例，縣府會鼓勵午餐團膳業者多加採購原農產銷班蔬菜，或以契作方式供應，以照顧原農。

縣府自104學年度起推行「學童營養午餐每週一日食用有機蔬菜」政策，以108年4月份本縣學校午餐使用有機蔬菜情形為例，總有機蔬菜6200公斤左右，其中，使用原住民農戶有機蔬菜約為1745公斤，佔總有機蔬菜使用率28％。

另，簡智隆質疑為何花蓮沒有部落互助式教保中心？徐榛蔚、李裕仁分別答覆，為保存珍貴的原住文化與語言，縣府正盤點閒置空間中，會集結有心協會與鄉鎮市公所、縣府一起來做，計畫要有延續性，不管是部落型或社區型的互助式教保服務中心，縣府都會全力支持。

(中時 )