國民黨中常會今(22)日通過第10屆立法委員選舉第五梯次7個選區提名案，包括台北市第6選區提名立委林奕華；新北市第1選區提名文傳會發言人洪孟楷；新北市第8選區提名市議員邱烽堯；高雄市第2選區提名國民黨青工總會副總會長黃韻涵；高雄市第7選區提名市議員李雅靜；彰化縣第4選區提名前立委蕭景田。

此外，桃園市第1選區因無人登記，依據中央提名審核委員會決議，徵召前立委陳根德參選。

其中林奕華也是此波同婚專法過程未配合黨團立場的立委，為此黨內有中常委提案要求政策會與黨團到中常會說報告婚專法立法過程，釐清支持政院版法案的7位立委有無違反黨紀問題，甚至揚言撤銷立委提名。

不過據轉述，在會中完全沒有人對此案發表意見下，黨主席吳敦義即裁示，有無黨紀交付相關單位研議。發言人歐陽龍表示，如果研議結果是開放，就沒有違反黨紀的問題；如果黨團決議有規範，就有黨紀的問題，但在研議結果沒出來之前，提名都照程序走。

(中時 )