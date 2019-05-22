英國名廚傑米奧利佛（Jamie Oliver）的連鎖餐飲事業徹底崩盤，這位以有機食材、單純烹調手法聞名全球的「原味主廚」（The Naked Chef），旗下義大利餐廳一家接著一家開，最終卻仍走向破產結局，員工爆料，集團內部從食材供應、人員管理，甚至到銷售方針，各個環節早就出現了很大的問題。

英國名廚傑米奧利佛旗下連鎖餐飲集團21日驚傳倒閉。

台灣民眾對原味主廚奧利佛並不陌生，五顏六色的新鮮食材加上節奏明快的料理手法，再配上爽朗笑容，奧利佛完美傳遞了料理也可以很賞心悅目的概念。但是這樣知名的主廚21日卻突然傳出旗下餐飲集團破產消息，英國境內20間「Jamie's Italian」、一間專聘弱勢青少年為學徒的餐廳「Fifteen」、一間燒烤餐廳「Barbecoa」全部無預警停業，1,000名員工瞬間失業，連員工都很訝異。

據英國廣播公司（BBC）報導，一名在英國格拉斯哥分店的女員工露西（Lucy）表示，她的同事原本今天要輪班，卻在最後一刻才被告知「不用來了」，隨後所有員工收到一封邀請他們參加電話會議的郵件，會議中他們被告知所有人被裁員，而且即刻生效。露西透露本來就知道公司狀況沒有那麼好，但員工一心盼望會有轉機，他們原本還以為餐廳很快會進行改裝，沒想到卻演變成這樣的下場，她說真希望公司一開始就說實話，認為公司在管理上缺乏透明。

奧利佛於2008年開設第一家高街餐廳Jamie's Italian，隨後迅速在英國本土甚至海外拓展店面，全盛時期英國境內共有42家分店，不過近年分店數卻直接腰斬，針對集團以破產作收，奧利佛周二在給員工的內部信中，將破產原因歸咎於整體大環境的衰退。

不過露西卻爆料，集團內部早就出現許多問題，包括3大困境。第一，餐廳太大、員工人手卻嚴重不足，她說晚餐尖峰用餐時段，她一個人就要服務11組客人，連廚師、餐廳經理也感到負荷過重；第二，和團購網站合作販售餐廳優惠券的行銷策略無法持續吸引忠誠客戶回流，反而只能吸引到想討便宜的投機客或是觀光客；第三，餐點價位實在不便宜，連鎖集團餐廳滿街都是，露西直白地說，格拉斯哥當地就有許多更便宜的餐廳供客人選擇，也因為價格太高，餐廳在知名旅遊網站TripAdvisor上的評分都不突出。

不僅如此，專家再曝2大原因，他們同意現在大環境確實不佳，連鎖集團餐廳遍地開花是公司倒閉的原因之一；另一因素是連鎖餐廳的食材品質近年來持續成為關注焦點，奧利佛的餐廳也爆出食材品質不佳、不符合食品安全衛生標準的事情。

(中時電子報)