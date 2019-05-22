台灣連續三年未獲邀請參加世界衛生大會（ＷＨＡ）進行中，但是聲援我國力道愈發強勁。外交部統計，目前已有巴拉圭、瓜地馬拉、宏都拉斯及帛琉等四友邦於21日在全會上為我未獲邀出席事仗義執言；另外有美國、英國、日本、加拿大、澳洲、法國及德國等七理念相近國分別於20、21日W全會上以直接及間接方式為我執言。

瓜地馬拉衛生部長蘇托 (Dr. Carlos Enrique Soto Menegazzo)在全會上強調，要藉此機會感謝台灣政府，在擴大孕產婦的健康覆蓋及提供醫藥品上與瓜地馬拉進行合作，使瓜地馬拉能在強化健康系統、加強監測與緊急應變、增進傳染與非傳染性疾病策略應對等方面取得進展。

巴拉圭衛生福利部部長Julio Mazzoleni也說，台灣在世衛組織的缺席，對國家間重要資訊交換造成嚴重阻礙，影響國際社會的協作精神，且有礙世衛組織扮演促進世界衛生的核心角色。

帛琉衛生部長羅伯茲（Emais Roberts）表示，當我們齊聚在此討論全民健康照護，不遺漏任何人，我相信排除台灣，不讓他們在世界衛生大會分享成功經驗，被遺漏的不是台灣，而是在世界衛生大會的我們。帛琉相信，台灣有能力做出貢獻。

宏都拉斯衛生部顧問綺蘿姿（Claudia Quiroz）指出，在此須特別彰顯友邦政府對宏都拉斯提供之持續及重要協助，如同台灣多年來作為人道援助及醫衛人員培訓的提供者，已是宏國在衛生領域之重要策略合作夥伴。

美國衛生部長Hon. Alex Azar指出，美國對台灣再次未能如2009年至2016年時，以觀察員身分受邀參與此次大會感到遺憾。台灣的2千3百萬人民值得像其他任何人一樣，擁有一個為自己發聲的機會。

法國衛生部長Agnès Buzyn表示，法國也採取包容性的方式來應對全球健康問題。致力減少全球健康發展不均為所有國家首要目標，改善人民福祉、經濟暨社會發展以及社會凝聚力，亦是維持其穩定及安全之關鍵。

德國衛生部長Jens Spahn說，全民均健意指世界地圖上不應該有被遺漏之空白點，全球衛生所面對之挑戰不因國界止步。因此，世衛組織應成為所有相關夥伴之論壇。

英國衛生部副部長Baroness Blackwood說，鑒於類似危機觸及全球且蔓延快速，將所有相關政府機構納入世衛組織，以確保全球衛生安全能自其可貴經驗及智識得到幫助，尤顯重要。

加拿大首席公共衛生官 Theresa Tam表示，我們應攜手合作並超越彼此差異，政治不應阻礙民眾獲得全球健康體系的通道。加拿大持續致力於建立一個包容全體人類之全球社群，無論其身份地位或居住地區。本大會提供改善全球人類健康一個絕佳機會。

澳大利亞衛生部首席醫療官Brendan Murphy說，在我們追求達到永續發展目標的同時，也必須確保沒有遺漏任何人。我們期待和各位伙伴一起努力，確保上述原則得在聯合國有關全球健康覆蓋的高階會議中獲得重申，並反應於政治宣言中。

(中時 )