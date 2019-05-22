迪麗熱巴頂平頭為雜誌拍封面照。（圖／取材自STYLE雜誌官微微博）

新疆美女迪麗熱巴以異域風情的精緻五官和超強親和力，讓她穩坐90後最夯花旦寶座，而留一頭招牌長髮的迪麗熱巴，近日則頂著平頭為雜誌拍封面照，迪麗熱巴輕鬆駕馭平頭，帥氣又時尚。

迪麗熱巴為雜誌拍攝6月封面照，她一改甜美形象，首次以平頭造型入鏡，高顏值的迪麗熱巴輕鬆駕馭平頭，不只帥氣十足，短髮更顯她的深邃五官、精緻小臉，迪麗熱巴一張平頭照引發網友熱議，微博更以「迪麗熱巴寸頭」登熱搜榜冠軍久久不下。

(中時電子報)