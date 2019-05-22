好看嗎？迪麗熱巴超狂頂平頭 登封絕美Hold住 16:062019/05/22 中時電子報 周郁蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 迪麗熱巴輕鬆駕馭平頭，帥氣又時尚。（圖／取材自STYLE雜誌官微（圖左）、迪麗熱巴微博） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 迪麗熱巴頂平頭為雜誌拍封面照。（圖／取材自STYLE雜誌官微微博） 新疆美女迪麗熱巴以異域風情的精緻五官和超強親和力，讓她穩坐90後最夯花旦寶座，而留一頭招牌長髮的迪麗熱巴，近日則頂著平頭為雜誌拍封面照，迪麗熱巴輕鬆駕馭平頭，帥氣又時尚。 迪麗熱巴為雜誌拍攝6月封面照，她一改甜美形象，首次以平頭造型入鏡，高顏值的迪麗熱巴輕鬆駕馭平頭，不只帥氣十足，短髮更顯她的深邃五官、精緻小臉，迪麗熱巴一張平頭照引發網友熱議，微博更以「迪麗熱巴寸頭」登熱搜榜冠軍久久不下。 (中時電子報) #迪麗熱巴 也許您會感興趣 推薦閱讀 性感炸裂！迪麗熱巴緊繃穿搭「身材真的絕了」 17:092019/05/20 娛樂 迪麗熱巴穿緊身上衣秀渾圓雪乳！網：我要流鼻血了 08:532019/05/21 時尚 娛樂熱門新聞 揭醫生悲歌現況！他離婚「極品老婆」後 兒一句話心驚 - 新聞 雪莉自PO「激凸逛大街」影片！網羞：點點好明顯 - Styletc 樂時尚 小蜜桃姐姐豪門夢碎 10億富商尪爆欠債人間蒸發 - 娛樂 女星剛生5個月！25歲嫩尪「精蟲竟超標6倍」 - 娛樂 被拍到「兼差」 女星被狗仔要求做15次換封口 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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