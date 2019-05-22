大陸《環球時報》微博轉發「很火的美國海軍2分鐘入睡法」影片，號稱獨門技巧助你2分鐘入睡，隨時隨地都能睡，僅需5個步驟!方法主要是先放鬆全身肌肉，以及整理思緒冥想。但微博網友狂吐槽「難道不是因為高強度的訓練導致的疲勞？！」、「給我課本 比這個管用」。

大陸《環球時報》微博轉發「很火的美國海軍2分鐘入睡法」影片，號稱獨門技巧助你2分鐘入睡，隨時隨地都能睡，成功率高達60%，方法首先是一個接一個的緩解身體各部位的緊張，步驟一是平躺在床上，放鬆臉部肌肉，包括舌頭、下巴和眼睛周圍的肌肉，如果覺得自己皺眉了，就要注意放鬆額頭的中央區域。

步驟二是盡可能壓低肩膀，這能幫助伸展並緩解脖子的緊張感，接著輪流放鬆手的上胳臂和下胳臂，再放鬆大腿和小腿。當身體肌肉都放鬆後，可以開始整理思緒，可以想像自己躺在一只獨木舟上漂在平靜的湖面上，除了頭頂藍藍的天空其他什麼都沒有。或是想像自己窩在黑色的天鵝絨吊床裡，房間漆黑一片。如果畫面一、二都沒有用，就告訴自己「不要想」三次。

然而，微博網友狂吐槽「我只要放下手機就能睡，但是我的手告訴我還不能放」、「兩分鐘入睡的直接原因應該是訓練強度高累得沾枕頭就著，而不是各種奇奇怪怪的入睡法」、「看到60％我就知道我屬於另外的40％」、「給你一本高數，我保證不比安眠藥效果差」、「身體：我想睡覺 腦子：不你不想」、「看完視頻兩分鐘過去了，依然不睡」、「好像我們瑜伽課結束之後的休息術 放鬆放鬆全身都放鬆」、「帶兩個熊孩子，保證一躺下就睡」、「真失眠除了一棍子，別的方法是不頂用」、「我想像在湖面上，望著天空，然後小舟被浪打翻了…」。

(中時電子報)