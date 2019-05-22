國民黨台北市議會黨團提送「台北市重陽敬老金致送自治條例」草案，今下午一讀會，時代力量議員黃郁芬、林穎孟一度要求社會局提出評估報告後再審，且2人因不在法規委員會，擔心無法發言表達意見要求佔擱，但在藍綠議員以「議會和諧」為由，強勢通過交付法規委員會審查。

針對國民黨提出「台北市重陽敬老金致送自治條例」草案，林穎孟質疑，若恢復發放敬老金將增加7億預算，恐會排擠現行的敬老卡、老人共餐等福利，要求社會局2周內提出衝擊報告，待社會局提出報告後再付委。

黃郁芬也說，目前老人福利政策項是老人共餐、敬老卡、打疫苗等政策，人次都有增長，社會局預算就是200億元，若增加自治條例發放敬老金，會排擠限有老人福利，應該先探討影響層面後再交付委員會討論。

國民黨議員秦慧珠則表示，交付委員會討論時即便非該委員會議員也能列席發表意見，雖不能參與表決，但二讀時仍可充分表達意見，且此會期很少佔擱議員提案，持續保持議會和諧，若時力堅持要佔擱，那以後時力提案也將比照辦理，其後果自負。

國民黨議員游淑慧說，提案前若議員須要報告，社會局都可以向議員說明，若說恢復重陽敬老金會排擠預算，真正預算影響的是公宅政策的1000億，排擠效益更大，怎麼不見時力議員要求提出評出報告。

對於國民黨議會黨團提案，民進黨議員洪健益、張茂楠、陳怡君、鍾佩玲等人於大會舉手加簽，等同支持恢復發放重陽敬老金自治條例草案，由於法規委員會藍綠佔有席次優勢，可以預見應能輕鬆過關送交大會二讀。

(中時 )