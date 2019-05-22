以《幸福城市》奪得各國影展獎項，入圍本次《台北電影節》9項大獎的導演何蔚庭，受邀拍攝「高雄VR FILM LAB」計畫系列短片，推出愛情小品《看著我》。該片將在今年《高雄電影節》首映。

《看著我》由演員黃河、張東晴、吳子霏、王真琳演出，探討在不遠的未來，科技發展下，人們活在現實世界，卻著迷於3C產品與網路建構的虛擬世界，人與人之間的互動轉變。

片中，豔福不淺的黃河要在1天內與張東晴、吳子霏、王真琳等3位女星交往，甚至與張東晴有大尺度的親密床戲，為的是找尋真正的自己。

何導演表示，這次的VR短片將打破過去的敘事與工作手法。VR技術上與一般電影的設備不同，需要全程使用VR攝影機，以前依賴的分鏡都無法續用，前置的籌備需要耗費更多的時間與心力，導演認為就像重新學習新的語言一樣，對導演、演員的走位、工作人員的技術都是相當大的挑戰，甚至因為技術挑戰太大以及預算問題而將原劇本「打掉重練」。

(旺報 )