咖啡農參加精品咖啡評鑑說明會，互相交流觀摩。（王文吉攝）

咖啡農參加精品咖啡評鑑說明會，互相交流觀摩。（王文吉攝）

台中市農會總幹事林育葦推動國產精品咖啡，率農會團隊舉辦首屆台中市精品咖啡評鑑。（王文吉攝）

台中市精品咖啡評鑑說明會吸引60餘位咖啡農參加。（王文吉攝）

新社咖啡農「樂哥」種植的咖啡果實。（農友提供）

「樂嫂」謝月里主業是葡萄農，冬季咖啡採收後，利用葡萄樹下曬咖啡。（農友提供）

「樂哥」陳勝樂主業是葡萄農，兼種650棵咖啡樹。（農友提供）

國產咖啡近年價格水漲船高，台中市農會為推廣咖啡產業，將舉辦首屆精品咖啡評鑑，說明會吸引60多位農民躍躍欲試，報名至6月12日止。總幹事林育葦表示，國產咖啡產量在國內市場占比不到3％，希望透過評鑑，協助農民提升栽種技術，並增加國產精品咖啡的能見度，也藉由「地方賽」暖身，希望拿下2020年全國賽的主辦權。

台中市農會7月4、5日將舉辦首屆台中市精品咖啡評鑑，說明會在四角林咖啡莊園舉行，邀請茶葉改良場魚池分場副研究員劉千如及杯測名師吳原炳，解析咖啡評鑑規則、物理篩選等，並進行實作練習，農糧署技正王珮瑾也到場指導。

主業是葡萄農的陳勝樂，兼種650棵咖啡樹，產季在「葡萄樹下曬咖啡」。陳妻謝月里說，這是一個很謙卑的行業，連沖咖啡也要低頭學習，因此跟先生來參加說明會，與其他農民交流。謝月里也說，因台灣氣候關係，咖啡豆成熟時間不一，無法像國外使用機器採收，必須人工一顆顆採收，目前人力是最大問題。

「咖啡是很浪漫的產業。」利用父親檳榔園種咖啡的蔡佳樺說，因為自己喜歡喝，回到家鄉後乾脆自己種，已邁入第5年，目前擁有1000棵左右。來參加評鑑，來觀摩、吸取前輩的經驗，也希望透過評鑑，讓專家評定自己豆子優劣、了解水準，看看有沒有進步空間。

林育葦表示，台中市咖啡產業欣欣向榮，栽種面積約100公頃，集中在東勢、新社、和平石岡等地，太平、大里、潭子、大坑也有小面積種植。為提升農民栽種技術及國產咖啡豆的香氣層次，舉辦首屆「精品咖啡評鑑」地方賽，並藉此暖身，爭取明年全國賽的主辦權。

對此，農糧署技正王珮瑾樂見其成，她表示，台中市的人員、軟硬體等都已經到位，如果有兢爭將採評比方式決定，她也強力推薦台灣精品級咖啡「手工採收、在地生產」，不只新鮮烘培，香氣、果香都較進口豆濃郁。

(中時 )