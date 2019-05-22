鋤禾日當午，汗滴禾下土。誰知盤中餐，粒粒皆辛苦！今年3月，台灣三星總經理率領三星員工來到宜蘭，擔任稻田認養計畫一日志工，並邀請財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會孩童一齊參與，眾人穿著雨衣、手拉著手，插下由「星美好獎助學金」受益學童巫方濟設計的彩繪稻田秧苗，傳達對在地農業及弱勢孩童的「星關懷」！事隔2個多月，在宜蘭碧綠稻田裡增添一幅繽紛地景，志氣高的鴕鳥在稻田裡展翅飛，鼓舞人心。

今年春天，台灣三星電子總經理李大成率領率三星志工、家扶孩童來到宜蘭下田。這是台灣三星電子自2016年起展開『星關懷』稻田認養計畫，持續支持稻農吳和南先生，運用無毒農法灌溉、友善契作，宜蘭縣政府農業處處長康立和亦到場支持。

一株株彩色稻穗隨風擺動，從高處往下看，一隻生動童趣的鴕鳥、「#DoWhatYouCant」字樣躍入眼中。今年稻田認養計畫首度打造稻田畫布，邀請「星美好獎助學金」受益學童巫方濟擔任小小設計師，運用Galaxy Tab S4搭配S Pen，一筆一畫創作出令人驚豔的作品。巫方濟開心地分享此次的創作發想：「我畫的是一隻鴕鳥，牠很想飛可是牠不會飛，但牠很努力地練習跨欄，希望有一天可以成功飛翔。」

夏耘時節，彩繪稻田中的鴕鳥，正充滿活力地生長著，為今年宜蘭三星鄉的初夏，增添一幅繽紛的地景。台灣三星希望藉由企業一己之力，喚起大眾關注默默為台灣付出的優質小農，並將收成契作的無毒健康米作為企業贈禮，把對土地的關愛延伸至社會每一個角落。

今年3月，台灣三星總經理率領三星員工來到宜蘭，擔任稻田認養計畫一日志工。（台灣三星提供）

(中時電子報)