竹東動漫園區將轉型為原住民產業展銷中心，竹東鎮長羅吉祥指若無法接地氣，恐難逃再成蚊子館的命運。 （羅浚濱攝）

縣府推動「一線九驛台灣夢工廠」計畫的「竹東動漫園區」，去年縣長邱鏡淳卸任前提早打烊變成蚊子館，縣府準備轉型為原住民產業展銷中心，竹東鎮長羅吉祥指轉型如仍無法「接地氣」，實際了解地方發展需求，恐難逃再成蚊子館的命運。

利用台鐵舊倉庫，花費斥資近4千萬元打造的竹東動漫園區，2015年底開幕後，去過的民眾都認為可看性不高，業者承租5年經營不到3年虧損累累，去年向縣府提前解約變成蚊子館。

羅吉祥說，縣府在竹東做公共設施，很少讓地方參與意見，像竹東動漫園區要轉型為原住民產業展銷中心，他想到的是在客家人為主的竹東鎮，這個中心有什麼賣點？為什麼不加入客家元素？擔心該中心未接地氣，還是會變成蚊子館，讓竹東和鎮公所再度被汙名化。

縣府原民處處長雲天寶說，原民會剛好有設置原住民產業展銷中心的計畫，並希望用地在都會區，經和縣長楊文科討論後向原民會爭取獲准，預計3年運用4千多萬元設置完成，近日將獲150萬元的規劃補助費。

雲天寶指出，規劃期間一定會找鎮長羅吉祥和竹東選區議員等地方民代，共同討論如何讓該中心能吸引觀光客前來，除了原民產業外，也可融入客家產業文化，只要是能讓原民展銷中心永續經營的意見都會採納，絕不能再走回頭路。

(中時 )