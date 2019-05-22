2019蘇迪曼盃世界羽球混合團體錦標賽進入第4天賽程，中華隊和韓國隊已經確定晉級八強，今天對戰要決定分組第一誰屬，中華隊前三點打完2：1聽牌，最後兩點女雙、混雙都曾取得比數領先，可惜未能乘勝追擊，最後兩點輸打都落敗，2比3送韓國登上C組第一，中華則居分組第二，八強戰對手都不好惹。

第一點男雙中華隊王齊麟/李洋直落二旗開得勝，第二點女單戴資穎在先贏1局情況下連失兩局，不敵17歲小將安世英，結束個人近期11連勝，第三點男單周天成以2比0局數討回面子，也讓中華隊再度領先。

第三點女雙中華隊做出陣容改變，前一場對香港的女雙是排白馭珀/吳玓蓉休息，換張淨惠/楊景惇出賽，韓國則是把兩組女雙拆開，由較有經驗的張藝娜搭配今年球季成績不錯、攻擊能力佳的孔熙容，首局就讓張淨惠/楊景惇陷入苦戰，中華隊便以13：21讓出。

次局張淨惠/楊景惇曾取得領先，但該局中段被追平、超前，接著又連掉5分未能緊咬比數，因此15：21吞敗。

前四點打完2比2平手的中華、韓國，要在第五點混雙決一高下，中華隊由曾敏豪搭配謝佩珊，首局10：21丟掉，第2局曾16：15超前，可惜又被超前，隨後再度拚到18：18平手，但韓國隊今天第二度出賽男選手徐承宰，和混雙搭檔蔡侑玎連搶3分鎖定勝利。

中華隊雖然輸給韓國隊，不過賽前就已經確定收下八強門票，就等今天所有賽程結束，重新抽籤決定淘汰賽籤表，而中華隊小組賽1勝1敗排第二，八強賽的對手會是分組的第一，可能要強碰中國大陸、日本或印尼，想突破連四屆八強命運、前進四強的難度頗高。

(中時電子報)