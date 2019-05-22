天氣逐漸轉熱，登革熱疫情也蠢蠢欲動，台中市截至20日為止已出現17名登革熱境外移入病例，為10年內同期最高，為避免疫情擴散，衛生局長曾梓展22日到去年發生群聚感染的大里區開心農場宣導，並推動「主動通報獎勵」機制，盼全民防治疫情發生。

台中市大里、太平等區去年接連傳出登革熱群聚感染疫情，導致地方人心惶惶，眼見夏天接近，避免登革熱疫情再度爆發，曾梓展說，今年市府推動民眾及醫師主動通報獎勵，只要主動通報且確診為登革熱個案者，醫師可獲1000元、民眾可獲500元禮券，盼藉此找出隱匿病例。

曾梓展特別走訪去年引發群聚感染的開心農場宣導，他說，目前台中市已出現17例境外移入登革熱個案，每個病例都會啟動跨局處防治作業，衛生局並規畫200家基層院所加入登革熱快篩劑合約布點，同時盼動員清潔隊、環保志工及里鄰長針對高風險點進行孳生源巡查及清除。

衛生局強調，防治登革熱，民眾平時應落實「巡、倒、清、刷」4大步驟，配合清除戶外積水容器，若未主動清除導致孳生病媒蚊，將可依傳染病防治法開罰。

(中時 )