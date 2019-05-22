英國名廚傑米奧利佛（Jamie Oliver）聲請破產，此舉影響25家英國餐廳，並有上千名員工受到波及。

奧利佛於2008年創立了Jamies Italian，專注於採用優質新鮮食材，但近年來不敵同業來勢洶洶的競爭，加上英國脫歐英鎊劇貶，導致進口食材成本大增，財務吃緊，終至破產。此外，在社群媒體當道之下，消費者奉行「相機先拍」的用餐風格，拼命追求創新料理、獨特的餐廳環境、嶄新的體驗，務求能在Instagram等社群媒體上炫耀自己的品味。

奧利佛餐飲集團的風格20年來改變不大，堅持傳統高檔高價西餐路線，明顯與時代脫節。而英國脫歐公投後英鎊劇貶，導致進口食材的成本大增，成了集團財務周轉不靈的主因。此外，英國公投後，嚴重打擊消費者信心。

而奧利佛言行不一也重創他個人與餐廳形象。例如，餐廳聲稱每日新鮮自製義大利麵，後來卻被踢爆使用急凍熟麵。

(中時 )