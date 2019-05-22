台北地方法院民事執行處前書記官林峻岳，被控自2006年至2010年間，將應輪流發包給民間鑑價公司的27件鑑價案，集中指定給「環球不動產估價師事務所」負責人陳泳學處理，林被最高法院依圖利罪判刑3年確定，陳泳學因法官認為是共犯告發涉犯圖利罪，案經台北地方法院審理後，合議庭認為陳泳學從偵查到審理，都坦承犯行，依圖利罪判他有期徒刑1年，褫奪公權1年，緩刑3年，付國庫20萬元；緩刑期間交付保護管束，及接受3場法治教育。

陳泳學沒有鑑價師資格，以月租1萬元借牌經營「環球不動產估價師事務所」，林峻岳具是在2000年11月至2011年3月，在北地民事執行處擔任書記官，卻在2009年12月2日至2010年7月16日，私自將27件不該由他承辦的法院不動產鑑價工作，交給陳泳學鑑價，使陳獲利4萬7100元。

北院審理認為，審酌陳泳學沒有鑑價師執照，卻借牌經營環球事務所，圖謀私人利益而承接法院鑑價案件，嚴重戕害鑑定人承辦法院囑託鑑價案件的公平性，惟考量陳泳學犯後承認犯行，對鑑價案件當事人權益影響不大，依圖利罪從輕判刑。

(中時 )