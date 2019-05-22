雲林縣斗南田頭里農路經砂石輾壓及大雨沖刷，竟成這樣。（許素惠攝）

雲林縣斗南田頭田南農區農路，不堪大貨車、砂石車連續輾壓經過，加上連日下雨，長達數百公尺變形龜裂，而且不只1條，地方居民痛斥比豆府渣工程還不如，根本是「豆花」工程，雲林縣長張麗善22日下午會勘，決定爭取經費重舖。

路面龜裂，路基滑動的農路是斗南通往斗六的捷徑，在田南農區總共有平行3條，損壞輕重不一，其中一條最嚴重，龜裂程度寬達2、3個拳頭，張麗善偕工務處長汪令堯、斗南鎮長沈暉勛、雲林縣議員蔡東富、鎮民代表彭新銘等會勘，大批居民及農民都來關切，大罵太扯了。

蔡東富說，這樣糟糕的路況已經造成多起機踏車禍，令人難以相信是去年10月才舖的，不到半年被雨水沖刷竟然變成這樣，根本是豆花工程。

彭新銘等人指出，該農路通往斗六大北勢，雖是農路但道路筆直又沒紅綠燈，平日車流量很大，半個多月前開始每天都有砂石車行駛，不堪大車重壓路面出現龜裂，後來又遇連續多日降雨，龜裂情況更嚴重，新舖設的柏油整片掀開，連側溝也因不堪重壓崩塌。

沈暉勛表示，斗南鎮公所指出，該路段為3級農路，根本無法承受砂石車重壓，工程品質應該沒問題，龜裂原因應是重壓造成，整段路面及側溝改善工程約需800萬元，公所根本無力負擔。

張麗善表示，由於已造成用路人安全問題，縣府會協助緊急搶修，一週內先完成路面重新舖設，讓民眾交通便利、安全，未來將爭取中央補助整體改善側溝崩塌及路面龜裂問題，也會請縣警察局交通隊設立禁止砂石車進入的號誌。

(中時 )