美中新一輪貿易戰開打，自美宣布對陸商品增稅後，北京對美商品進一步提高關稅，其中包含戰略性商品稀土，藉此向美強調中國大陸在全球稀土供應的重要性；不過，面對中國大陸的貿易「王牌」稀土，美國近期嘗試聯手澳洲填補供應鏈的關鍵缺口，使其產業減少對陸稀土依賴。

據路透社先前報導，自美國總統川普宣布對價值2000億美元的大陸商品調升關稅至25%，點燃新一回合貿易戰戰火，而北京也對華府不甘示弱，宣布自6月1日起對600億美元美國商品上調關稅，其中包括稀土金屬礦，而美國並未將稀土列入對陸商品增關稅清單中。分析師們認為，可從此看出美國對中國大陸的戰略資源有依賴。

正值貿易戰之際，中國大陸國家主席習近平20日赴江西了解贛州稀土產業發展情況，格外引外界關注。中國大陸是全球最大稀土產國，產量遙遙領先其他國家。且根據美國地質調查所的數據，美國進口的稀土約80%來自中國大陸。中國大陸「中國國際問題研究院」研究員楊希雨曾表示，如果美國在貿易戰中走向極端，限制對美稀土供應，是北京手中的一張王牌。

對於北京恐藉由稀土迫使讓步，華府似已有準備。據路透社20日報導，中國大陸以外規模最大的稀土生產商澳洲萊納斯（Lynas Corp.）20日表示，已經與美國處理稀土產品的領導廠商藍線化學公司（Blue Line Corp.）簽署備忘錄，萊納斯可藉此在美設廠，「填補美國供應鏈的關鍵缺口」。

不過，報導也指出，美澳聯手是否能填補美國供應鏈的關鍵缺口，仍有待觀察。據中央社17日報導，台經院產經資料庫產業分析師郭明洲直指，中國大陸稀土儲量占全球35%至40%，產量卻占全球60%以上，關鍵在於稀土產業為高汙染產業；因此，歐、美、日等先進國家地區雖然擁有豐富稀土資源，但多暫停開採，選擇以相對低廉的價格向中國大陸進口稀土原料。

(中時電子報)