在高中足球聯賽冠軍戰踢進致勝自由球的花蓮高中吳彥澍，也入選這次中華男足集訓名單。（嵌入自FOX體育台）

中華男足6月6日將與尼泊爾在高雄國家體育場踢國際友誼賽，中華足協今天公布34人集訓名單，3月對緬甸、索羅門群島請假的「台灣隊長」陳柏良、後衛殷亞吉都入列，原定歸隊的周定洋因母隊補賽缺席，「甜甜圈弟」沈子貴（Will Donkin）則碰上學校期末考，這回跟中華隊請假。

有趣的是，中華男足此役將穿著年初公布代表隊球衣時，引起球迷高度討論的粉紅色戰袍，守門員則穿上紫色球衣。其實粉紅色球衣在陽剛的男足也不奇怪，義甲第一豪門尤文圖斯最早的球衣就是黑色與粉紅色相間，客場球衣也常設計粉紅色款。在美國職棒也會因為防治乳癌等活動，穿上粉紅色的主題球衣。

女足「甜心後衛」張愫心在記者會穿出的粉紅色球衣，最後由中華男足率先穿著出賽。（資料照片／姚志平攝）

陣容方面，中華隊教頭蘭卡斯特（Louis Lancaster）原本敲定周定洋歸隊，但所屬的河南建業在6月8日有對武漢卓爾的中超補賽，協調後仍以俱樂部賽程為主。其餘旅外好手除沈子貴外，陳柏良、溫智豪、殷亞吉、王睿、陳庭揚全都入列，也徵召了效力於加拿大約克9俱樂部的混血中場蔡立靖。

年輕球員方面，今年幫助花蓮高中贏得隊史首冠的「高校怪物」吳彥澍，也繼去年印度英雄盃邀請賽後，再次獲得成年國家隊徵召。中華男足28日將於國訓中心展開集訓，6月6日踢完尼泊爾，還有11日客場對香港之戰，蘭卡斯特除了尋求上任首勝，也要替9月起的世足資格賽操兵備戰。

中華男足34人集訓名單。（中華足協提供）

(中時電子報)