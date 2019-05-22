台電核二廠2號機大修完成，向原能會提出再起動申請，今（22）日獲得同意。台電將做進一步檢查後，再依程序向原能會提出併聯申請，再獲得同意即可讓2號機逐步升載併聯發電，2號機的裝置容量是985MW。

原能會表示，台電是在16日依據《核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法》，提出核二廠2號機EOC-25大修後再起動臨界申請。原能會隨即審查送審文件內容，並派人至現場加強查證大修作業的執行結果，確認機組的狀態可符合起動要求，遂於今日同意2號機再起動運轉。

不過核二2號機在大修期間更換汽輪發電機9號軸承，機組再起動期間也將蒐集相關參數，並進行汽輪發電機的配重及調整。若於併聯時發現汽輪發電機9號軸承的振動值偏高，機組將立即解聯並重新配重及調整，等確認振動值符合要求，才會再進行升載併聯。

原能會說，機組起動階段將增派視察員，依據作業程序持續加強查證，確認核二廠依規定執行再起動作業。核二2號機是在4月11日開始大修，預定45天，本月25日恢復併聯發電。由於天氣逐漸炎熱，用電需求必將增加，2號機及時歸隊，對於穩定供電將很有幫助。

(中時 )