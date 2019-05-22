看繪本、讀繪本，不如自己寫繪本！宜蘭縣政府文化局圖書館主辦、小魯文化承辦的「2019蘭陽繪本創作營」培訓課程，將在7月27日至7月30日登場，今年的蘭陽繪本創作營將以「寶貝．蘭陽美」為主題，從蘭陽平原、小鴨嬉戲的稻田、青青蔥海、火紅利澤簡橋到龜山日出，都將是學員們的創作發想素材，要將宜蘭之美收藏至今年繪本之中，成為繪本營第一本寶寶書。

宜蘭縣政府文化局長宋隆全表示，蘭陽繪本創作營今年邁入第6年，今年的繪本營邀請到了國際級繪本作家三浦太郎專程來台，與學員們進行交流，除了將分享創作歷程，也透過其擔任國際評審的眼界，帶領學員了解國際重要插畫獎項的報名技巧，近距離進行作品深度討論與分析。

此外，今年還邀請到台灣繪本作家趙國宗、台灣展臂閱讀協會理事長暨家醫科醫師陳宥達、幼兒文學專家葉嘉青等專家，在4天3夜的創作營中與學員們一同討論及腦力激盪，一同了解幼兒繪本和閱讀過程。

有興趣親自參與繪本寫作的人，只要年滿16歲，且有繪本創作經驗，或國內相關系所學生即日起至6月2日皆可先上網填寫報名表，再將個人相關作品（3年內作品，請掃描成pdf檔，檔案大小不超過8MB）寄至[email protected]，經評審小組評選出15名，即可參加2019蘭陽繪本創作營。

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