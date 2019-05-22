北美防空司令(NORAD)部周二表示，美國空軍的F-22猛禽戰機(Raptor)在週一在阿拉斯加外海攔截了俄羅斯的戰鬥機和轟炸機群，因為他們進入了防空識別區(ADIZ)，不過仍屬國際空域，因此F-22僅是與俄機伴飛，歷時大約3個小時。

美國空軍時報(Airforce Times)報導，官員表示，有兩組俄羅斯軍機飛入了阿拉斯加以西的防空識別區，一組是2架俄羅斯圖波列夫Tu-95「熊式」轟炸機，從北部向南行進，美國空軍立即派出兩架F-22攔截；隨後第二組的2架Tu-95和2架Su-35「側衛-E」戰機由南向北行進，再派2架F-22隨行。攔截時間大約是當地時間21點到24點。

這次俄羅斯軍機群切入阿拉斯加防空識別區，但仍屬國際空域，防區在阿拉斯加海岸以西320公里處延伸。由於國家安全問題，進入防空識別區的外國飛機應向空中交通管制員表明身份。

北美防空部表示，在整個過程期間，E-3空中預警機、地面雷達群都提供了全面監視，他們也發布了這次伴飛的相關照片。值得注意的是，F-22在這場攔截伴飛的任務中，掛上了輔助油箱，這雖然會破壞F-22的雷達匿蹤，但是攔截任務需要較長的飛行滯空時間，而且也沒必要隱藏身形。並不總是壞事。

F-22雖然性能優異，但是總數只有180架，因此美國政府問責辦公室(Government Accountability Office,GAO)提醒美國空軍，必須注意是否出現密集攔截任務，造成F-22的過度消耗。

(中時電子報)