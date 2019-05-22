夏天來了，美麗的荷花也盛開了！在台北市，想到賞荷花，許多攝影迷必會來到植物園！而在植物園隔壁，也有國立歷史博物館展出許多藝文新知與活動！呼應今(108)年國際博物館日「博物館作為文化樞紐－傳統的未來」主題，這週六日（25、26日）歡迎大小朋友來這賞荷花、品藝文。

史博館以新上線【城南何趣—嗨！大師】主題網站的數位虛境，連結台北植物園荷花池實景，於5月25和26日週末假期，與農委會林業試驗所合作推出系列活動，讓大小朋友以任務遊戲，穿梭過去和未來，連結自然與人文。一起荷荷笑的同時，思考傳統價值、關懷當下環境、啟發未來想像。

【城南何趣—嗨！大師】主題網站為文化部國家文化記憶庫子計畫之一，從植物園荷花池的視角，以720度環景的四季變換開展，運用詩意的視覺和文字，將史博館藏張大千等大師荷花作品及荷相關藏品，與荷花池自然生態相映，娓娓道出荷花的古往今來。包括觀看館藏作品、文學描寫、荷食體驗、生活器物。引領民眾欣賞荷

花池實景與大師畫作虛景，虛實映照引動「人與自然」、「人與大師」、「人與自己」的體會外，並設計一款以大師荷花為創作元素的數位繪畫遊戲，在荷花池畔完成畫作，即刻上傳史博館數位荷花牆展示，人人都是畫荷大師。

史博館於5月25日、26日也與林試所合作，在植物園荷花池畔周邊，規劃具故事情節的【城南何趣，與大師一起荷荷笑】闖關活動。開放家庭觀眾報名外，也邀請創齡長者、社區小朋友等組隊攜手合作，在園區內完成主人翁花小荷指定任務，讓傳說中的螢光荷花再度盛開。

此外民眾也可參加體驗【荷你一起，散步植物園】活動，觀察今年因氣候改變，荷花綻開的時間也跟著不一樣；另【我們一起荷荷笑】活動則召集大小朋友分享不藏私祕傳及創意料理荷花食譜、手繪獨特觀點的荷花百態等活動，現場提供與荷有關的小禮物。

史博館虛實整合的任務遊戲蒐集大家的「呵呵笑」，一起完成「荷荷笑」。（史博館提供）

(中時電子報)