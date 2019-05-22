台中市議員陳世凱22日在市議會為機場乘客請命，爭取機場到市區的公車能夠採預約加定期班次，提供旅客更便捷的服務；觀光旅遊局長林筱淇說，現在跟交通局協調中，未來將整合國光客運及捷順公車，未來乘客從APP就可知道發車時間，期望每班車都能載到乘客。

陳世凱指出，106年機場快捷公車風光上路，但以107年7月至108年2月的數據來看，平均每班搭乘人次為1.96人，甚至發生A3往逢甲夜市的班次在108年2月平均搭乘人次只有0.83人；會造成這樣原因是要採取預約發車所導致，經常預約而不搭車。

陳世凱說，機場快捷公車（A1、A2、A3）所採取的預約制度，需在搭車前3天進行預約，這不但對本國民眾不便，對於外國來台的旅客也是相當不便；交通局應研議將機場快捷公車改為搭配航班時刻固定班次發車，給民眾最大的搭乘便利。

交通局葉昭甫局長表示，3條機場快線起迄點分別為A1「台中國際機場—台中公園」、A2「台中國際機場—台中車站」及A3「台中國際機場—逢甲夜市」。

葉昭甫說，3條機場快線公車主要停靠各大旅館、飯店及人氣夜市、景點，提供國內外旅客更便利進出台中市區，與一般市區公車相比可節省大量的交通時間，另考量機場端旅客可能遇有班機延誤之情形，3條路線皆可配合航班時間，提供旅客較彈性之乘車服務。

葉昭甫指出，已邀集國光、捷順共同商討改善預約制度，研議配合航班時刻調整路線班表、加強預約平台提供多國語言服務，並積極協調於機場及飯店網路平台等加強宣傳及拓展異業結盟，以提升機場快線曝光度、便利性及載客量。

(中時 )