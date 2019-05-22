結伴去KTV唱歌更有理由！許多學術研究都發現，唱歌可刺激腦部分泌愉悅激素，穩定心靈。結伴合唱的效果更為顯著。英國上班族最近還興起上班唱歌的辦公室團康活動。

早在3萬5千年前，人類社會就有樂器的存在。從嬰兒無意義的哼唱，到老人家的歡唱，唱歌滋養了我們的身心靈。唱出音符除了拋開煩憂，還能舒緩身體的毛病。

唱歌對於身體的好處:

1.增強免疫系統

德國法蘭克福大學（University of Frankfurt）研究合唱團員在演唱前後、血液中的分泌性A型免疫球蛋白（SIgA）含量，結果發現在演唱後1個半小時，數值有明顯增高的現象。許多國家的研究也都得出「唱歌可提高免疫系統」的結果。

2.唱歌也是運動

唱歌除了休閒，還能運動臉部肌肉、改善儀態、強化喉嚨和顎部肌肉，改善睡眠品質。圖片來源：pixabay

唱歌強化臉部、腹部、背部肌肉，調整儀態，無論是年長者、身障人士，或是健康者，都是相當好的運動方式。

唱歌時嘴巴張大，有助於咬字清楚、歌聲宏亮，也牽動臉部肌肉的運動。另外想飆高音，少不了運用腹式呼吸的丹田力氣。唱歌時的腹式呼吸可增進肺活量，也讓人自然抬頭挺胸，改善儀態。

腹式呼吸運用腹部呼吸，是人類最自然的呼吸方式。吸氣時，橫膈膜順著吸進來的氣往下走，腹部會鼓脹；吐氣時橫隔膜則往上走，吐出更多廢氣。橫膈膜的規律震動，對於內臟有按摩與運動的效果。

3.幫助減緩打鼾和呼吸中止症

英國有研究指出，唱歌強化喉嚨和顎部肌肉，有助於減緩打鼾、減少呼吸中止症，改善睡眠品質。

唱歌對於心理的好處:

1.抗憂鬱的天然處方

唱歌有助於安多芬（Endorphions）和催產素（Oxytocin）的分泌。安多芬讓人感到喜悅；催產素有「愛情荷爾蒙」或「擁抱荷爾蒙」之稱，從女性生產到伴侶擁抱和親密等行為，都會促進大腦分泌，有助於緩解緊張情緒、減少壓力、增加信任與親密感，還能降低血壓及預防疾病。

另外，耳朵後方有一個名為球囊（Sacculus）的構造，受到唱歌的振動頻率刺激，也會讓人有愉悅感。

美國研究指出，唱歌對於帕金森氏症病患的發聲音量、維持音準、和吞嚥控制，都有顯著效果。圖片來源：pixabay

2.增強學習、認知、記憶力

許多研究都發現，唱歌有助於提高學習力。2014年美國西北大學神經學家克勞絲（Nina Kraus），研究美國公立學校低收入家庭弱勢生，發現透過唱歌和樂器演奏，可改善神經系統、建立大腦學習迴路，進而獲得較好的課業成績。

美國愛荷華大學（Iowa State University）在2015年的研究，針對帕金森氏症病患進行歌唱的音樂治療，8週之後，病患的發聲音量、維持音準、和吞嚥控制，都有顯著進步。

唱歌對於社交的好處:

德國和美國研究發現，合唱團團員在演唱後，免疫系統中的免疫球蛋白數值增高。圖片來源：pixabay

1.擴大生活圈、增強自信

結伴唱歌的樂趣多半大於單獨一人。無論是合唱團還是KTV，好友們相聚高歌，是最好的生活情趣，也是訓練膽量和台風的好時機。

2.接受不同文化的薰陶

不同語言的音樂與歌曲，帶領我們進入不同文化，培養鑑賞能力與同理心。

無論是浴室獨唱、還是結伴開唱，有空多唱歌，釋放身心靈的壓力和苦悶。

資料來源：Takelessons、Daily Mail、Life Hack

(中時電子報)