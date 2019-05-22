昇恆昌免稅商店董事長江松樺捐款新台幣100萬元給國立金門大學「馬來西亞僑領楊陳開蓉女士捐贈急難救助金」專戶，讓需要幫助的學子可以安心就學。

金大校長陳建民表示，往年金大曾發生數起學生因家庭、工作和意外事故，需要急難救助的狀況，「陳開蓉女士捐贈急難救助金」專戶帶來許多幫助，江松樺董事長的捐款也將專款專用，挹注基金的完善運用。

金大表示，江松樺董事長長期支持社會公益，除協助台灣各地育幼院、安老院等團體舉辦活動外，對需要幫助的弱勢也屢屢伸出援手，因此獲得2013年台灣觀光特別貢獻獎、2014年 ACI 國際機場協會三一論壇「人道主義精神獎」以及2015年榮獲管理界的最高成就「李國鼎管理獎章」，並於2018年獲頒有全球旅遊零售業奧斯卡獎之稱的Frontier Award終身成就大獎以及全球華人「2018第13屆愛心獎」殊榮，彰顯昇恆昌在社會企業發展做出無私奉獻，帶領昇恆昌邁向華人社會企業的典範。

陳建民感謝昇恆昌歷年來對金大各項校務發展的關心與協助，包含舉辦「昇恆昌典範人物面對面講座」、「江松樺先生講座」等，並提供集團免稅店與旅館實習機會給金大學子，共同藉由產學合作培育地區優質人才做出奉獻。

陳建民強調，此次急難救助的捐款，顯示江、楊兩家情誼深厚，將對金大共同的情感化成實際的助學義舉，讓金大全體師生十分感動。

(中時 )