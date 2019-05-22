開心出遊旅行，若遇到入住房間與訂房照片不符時，會讓人相當掃興。日前有女網友發文提到，她和朋友到高雄玩時，找了火車站附近的一間評價不錯的青年旅宿，沒想到入住時發現，不僅與訂房網站的房間不同，就連衛生和設備都有問題，整個氣氛很詭異，當晚查詢發現該大樓過去曾發生火災，造成18人死亡，嚇得她們連夜退房逃離。

女網友在社交網站《Dcard》發文，她和朋友14至17日到高雄進行四天三夜的旅行，一個月前在訂房網站上，找到一家在火車站附近看起來不錯的青旅、價格合理、評價也不錯，下訂完成後業者寄了一封mail，卻是另一個地址，當下她們上網查詢，覺得沒問題，業者也都有用電話和mail表示，宣稱這是「新裝潢」的地點。

網友表示，網路上標示的住宿地點，與業者之後通知的不同，網站上照片也與現實落差很大。(翻攝Dcard)

但14日當天她們抵達時，用地圖卻查不到路，只能請業者幫忙帶路，對方帶她們到一個門口完全沒有招牌指示的大樓，原PO表示，「公共空間進出沒有任何監視器，整棟氣氛看起來很詭異」她們進電梯後發現，牆壁上有許多不明刮痕和很長的縫，但房間整個裝潢超新，看起來有重新粉刷，不過房間以外的區域卻都非常老舊，甚至沒有正常的接待櫃台。

入住時，業者聲稱距離本館有一段路，為避免她們麻煩便直接check in並要求拍下身分證，她們住進去後發現，浴室門鎖壞了、衛生紙沒補，還有蟑螂出沒，稍晚還發現一樓門口有小姐在招攬客人，感覺相當不好，更可怕的是，當晚12點多，朋友從網路查到，當地過去有間「花旗大飯店」在1993年發生大火，造成18人死亡、13人受傷的慘劇，地址跟她們住宿地點完全一樣，嚇得她們當晚直接逃離。

網友與友人發現入住大樓曾發生18死的火災事故，嚇得當晚逃離，並聯絡業者提早退房事宜，業者卻宣稱是「測試中」的房間，無法退款。(翻攝Dcard)

事後，原PO和友人向業者反映要提早退房並要求退費，但總是得到很官方的回應，對方稱說目前這是「測試中」的房間，並且無法退款，僅表示下次讓她們住宿免費，經過爭取之後，對方終於退了一天的住宿費900元，原PO表示，發文是希望不要有人再受害；不少網友紛紛表示「超傻眼」、「根本是詐欺」，不少人建議立即檢舉，避免這樣的事情再度發生。

(中時電子報)