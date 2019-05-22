為展現新北市近年緊急救護推展成效，及打造智能城市-科技應用強化救護服務重要計畫執行成果，新北市政府消防局於今天下午在市政府1樓市民廣場，舉辦「搶救OHCA生命大作戰誓師大會」活動，希促進到院前緊急救護交流。

消防局指出，目前新北市康復出院率為8.4%，人數62人，在亞洲地區排名第一，現在更設定9%之康復出院率為本市目標，與世界醫療最佳城市美國西雅圖並駕齊驅。

新北市康復出院率為8.4%，人數62人，在亞洲地區排名第一。（吳家詮翻攝）

新北市現有專責救護隊22隊，成員260名，執行本市近六成之救護，以107年18萬8,211件為例，專救隊即執行了近10萬件救護，對於本市到院前救護貢獻卓著。

這次活動，即是結合衛生局、急救責任醫院及醫護人員對到院前緊急救護推展之共識，有效介接救護現場、醫師及醫院間即時監測資訊傳遞，使患者相關資訊提前傳送至醫師及醫院端，由醫師執行即時線上醫療指導，以加速入院後急救程序。

新北市現有專責救護隊22隊，成員260名，執行本市近六成之救護。（吳家詮翻攝）

(中時電子報)