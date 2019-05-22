肥胖不是病？胖起來要人命！三餐老是在外，高糖、高鹽、油脂食物導致人的新陳代謝出問題！據調查顯示，台灣青少年1/4過重及肥胖，加上成年後血壓量測習慣又不佳，導致高血壓有年輕化趨勢，這些原因為我國高血壓盛行率無法改善之因。醫師呼籲，成年後除了有效控制體重外，更要定期量血壓才能了解自己的血壓狀態。

依教育部106學年度學生健康檢查資料顯示，國小學童過重及肥胖率為27.6%；國中學童過重及肥胖率為29.5%；而國小肥胖的兒童，成年後有6到7成會肥胖；國中時肥胖的青少年，成年後更高達7到8成仍然肥胖。由於肥胖正是高血壓、糖尿病、高血脂生成的一大主因，罹患高血壓的風險自然隨之升高。

台灣高血壓學會理事長暨台大醫院心臟內科主治醫師王宗道提醒，成人BMI值應控制在24以下；7~18歲兒童及青少年BMI值則應控制在各年齡層標準範圍內，才可能預防WHO提醒之問題—肥胖者罹患高血壓、癌症的風險為健康體重者2倍，罹患糖尿病、代謝症候群及血脂異常之相對危險性為3倍以上。

據國健署調查發現，18歲以上國人高血壓盛行率達25.06%，估計全台有超過400萬人患有高血壓，但其中18-39歲國人有三成在一年內沒有量測過血壓，也是疾病自覺最低的族群。

據國民健康署飲食原則，以每日多消耗熱量500大卡的方式，1個月健康減重2至3公斤，「聰明吃，快樂動，天天量體重」，才是健康的減肥之道。

為方便民眾量血壓且養成定期量測的習慣，千禧之愛健康基金會與統一超商好鄰居文教基金會自2008年起於全台7ELEVEN擇點佈建「千禧健康小站」，提供免費血壓計、腰圍量尺及健康知識衛教單張 。

5月25日(六)「第十一屆全國健康月」公益健檢活動即將開跑，凡於當日上午9:00-12:00至651家千禧健康小站門市及200家康是美指定門市量測血壓及腰圍，並回答出健康血壓與腰圍標準的民眾就可獲得小贈品。

(中時電子報)