新北市立圖書館募集「我的閱讀我做主」參與式預算創意點子，邀市民朋友一起來秀創意，發揮不同的專業與想像，規畫獨特有趣的創意閱讀活動，還有機會可以實現自己的創意提案，即日起至6月20日止徵件，前3名均可獲得10萬元實現自己的創意發想，歡迎有興趣的市民朋友踴躍參與。

新北市圖表示，為了鼓勵民眾多參與閱讀活動，推廣創意學習，圖書館特別向社會大眾招募對閱讀多型態的提案，希望可以號召不同專業、不同領域的民眾一起為閱讀活動注入新思維，給閱讀更多可能，藉由閱讀開展出更充盈的生活樂趣。每案最高補助10萬元，總補助金30萬元。

只要對閱讀推廣有任何夢想或實踐的個人及團體，不限產業、身分、年紀，都歡迎大家一起來提案，圖書館除將召開提案說明會，並會設置實體投票區，邀請民眾自由票選，參與提案的民眾，將獲得精美禮物。

詳細資訊可查詢新北市立圖書館網站查詢（http：／／www.library.ntpc.gov.tw／）。

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