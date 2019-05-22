港男陳同佳去年和有孕在身的女友潘曉穎來台旅行，殺死女友造成「一屍兩命」棄屍命案後逃回香港，對於陳男是否能回台接受偵審，法務部國際及兩岸法律司表示，去年兩度向香港提刑事司法互助請求，希望香港能盡速提供相關協助，如果香港有司法互助需要，定將基於互惠原則提供必要協助。

至於香港推動逃犯條例衍生疑慮，法務部建議港府釋疑並廣納民眾意見；此事由陸委會表達立場較適宜，兩機關會持續密切關注，適時作出必要因應處置。

國兩司表示，長期以來透過陸委會以台港「策進會」、「協進會」為平台，盼與港府建立制度化的刑事司法合作機制，以刑事法律合作為優先，處理港台民眾往返頻繁可能衍生的跨境犯罪問題。

國兩司強調，樂見香港在平等、尊嚴及互惠原則等前提下與我方進行司法合作，而在台灣高度重視人權保障的法治要求下，我方不可能對任何有侵犯人權之虞的案件進行合作。

至於香港修法將產生何等後果或衝擊，尚難評估，但台灣已多次表達關切，國兩司指出，依據港澳係條例及國際刑事司法互助法規定，都是由陸委會為之。陸委會近期與港府往來洽談透過策協平台會面協商一事，法務部也多次參與內部會議，盼雙方建立長期司法合作機制，促進實現司法正義的普世價值。

(中時 )