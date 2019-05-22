待總質詢結束 韓國瑜會北上爭取重大建設案 17:282019/05/22 中時 劉宥廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄市長韓國瑜。(中時資料照片) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對大林蒲遷村、前瞻計畫黃線等重大建設案，在高雄市長韓國瑜上任後全部停滯，質疑中央處處卡韓，韓說，「他不只要開直播，還會直接拉到大林蒲和居民一起開直播，呼籲中央不要一直卡高雄」。對此，行政院發言人Kolas Yotaka在臉書上發文，稱行政院沒有卡韓，歡迎韓國瑜明天到行政院院會，講清楚說明白。 高市府表示，目前正值議會總質詢期間，市長不可能在這期間離開，等到總質詢結束後，市長一定會北上，當面向院長極力爭取大林蒲遷村、大機場等重大建設案。 (中時 ) #大林 #林蒲 #市長 #總質詢 #建設 也許您會感興趣 推薦閱讀 中台灣影視基地 7月營運 04:102019/05/18 地方新聞 初選變「洗粉專」？他要郭台銘負起責任 12:072019/05/19 政治 林智堅施政報告 推「轉骨大補帖」讓建設大爆發 15:432019/05/19 生活 林智堅報告輕軌大建設 議員質疑可行性 14:592019/05/20 政治 綠空鐵道3期動工 盧秀燕誓言做建設市長 16:512019/05/20 生活 建設公司廣告砸人 男騎士路經美濃受傷 送醫幸無礙 19:102019/05/20 社會 遷村案被中央卡 韓：將到大林蒲開直播 11:362019/05/21 政治 韓國瑜批大林蒲案被卡 經部酸：建議加強內部溝通 21:452019/05/21 財經 Kolas稱大林蒲案進度一路往前 邀韓國瑜明院會對質 14:162019/05/22 政治 救民調！游淑慧3分析籲韓盡洪荒之力 15:082019/05/22 政治 政治熱門新聞 韓國瑜哪裡做不好？高雄人道出內心話 - 政治 兒子兵單這3字 讓高雄媽媽樂歪！ - 政治 吃麵遇店家狂酸韓國瑜 韓粉一招讓他們安靜 - 政治 最新民調 國民黨內韓國瑜、郭台銘拉開差距 - 政治 王世堅是民進黨毒瘤？網回應超殘酷 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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