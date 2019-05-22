針對大林蒲遷村、前瞻計畫黃線等重大建設案，在高雄市長韓國瑜上任後全部停滯，質疑中央處處卡韓，韓說，「他不只要開直播，還會直接拉到大林蒲和居民一起開直播，呼籲中央不要一直卡高雄」。對此，行政院發言人Kolas Yotaka在臉書上發文，稱行政院沒有卡韓，歡迎韓國瑜明天到行政院院會，講清楚說明白。

高市府表示，目前正值議會總質詢期間，市長不可能在這期間離開，等到總質詢結束後，市長一定會北上，當面向院長極力爭取大林蒲遷村、大機場等重大建設案。

(中時 )