竹北市尚義街內數個住戶受到517豪雨影響，泥流侵入住家，水保局、縣府農業處、竹北市公所等相關單位22日前往會勘。（莊旻靜攝）

竹北市尚義街內數個住戶受到517豪雨影響，當天土石流沖擊力道大，甚至沖破住戶圍牆2噸重的石頭。（莊旻靜攝）

517豪雨成災，竹北市尚義街內住戶多戶受到影響，數日過去仍可見黃土侵襲痕跡。（莊旻靜攝）

517豪雨成災，竹北市尚義街內住戶多戶受到影響，數日過去仍可見黃土侵襲痕跡。（莊旻靜攝）

517豪雨成災，不僅住家受到土石泥流沖擊，連住戶都因滑倒而受傷，傷勢令人觸目驚心。（莊旻靜攝）

517豪雨成災，尚義街有如變成河道。（莊旻靜翻攝）

517豪雨成災，尚義街內多個住戶住家受到土石泥流「侵襲」。（莊旻靜翻攝）

517豪雨成災，尚義街內多個住戶住家受到土石泥流「侵襲」。（莊旻靜翻攝）

517豪雨成災，尚義街內多個住戶住家受到土石泥流「侵襲」。（莊旻靜翻攝）

517豪雨、520大雨使新竹不少地區出現災情，竹北市尚義街民宅多戶深受土石「侵襲」，大量泥土順著水流沖入住家，甚至導致住戶受傷，儘管多日清除，至今依舊看得出黃泥痕跡，農業委員會水土保持局、新竹縣政府農業處等單位22日前往會勘，仍須進一步調查，再做防治。

家住尚義街巷內的石姓住戶指出，住在當地十多年，均不曾發生過相同情形，517豪雨當天，大量泥流沖入住家，甚至衝破圍牆2噸重的石頭，可見力道多驚人，雖經連日打掃，地面仍可見黃土痕跡，希望相關單位想想辦法。

也有居民指出，當地均不曾發生過土石流，是1、2年前有民眾在尚義街後方山坡不當開發，砍除數十棵樹木，雖經裁罰種回植被，卻無抓地力，「平常沒感覺，一場大雨就現形！」居民懷疑是因上方山坡不當開發，而導致下方住戶受害。

另一處巷弄內的陳姓住戶也深受其害，由於豪雨當天有長者在屋內，急著搶救長者而導致腳踝骨折，另一人則滑倒導致身上大面積瘀青，傷勢觸目驚心，且住家、農舍均遭泥流「入侵」，連巷弄出口下方的稻田，都被泥流沖出一個缺口，可見當日災情。

竹北市長何淦銘表示，當天接獲通報，市公所緊急派人到場協助，一連數日協助恢復狀況，國軍弟兄也協助住戶清理家園。農業處長邱世昌、工務處長羅昌傑等人也到場會勘，邱世昌表示，由於範圍大，須待整體會勘完畢，再與相關單位共同商量，看是要如何處理、防治。

由於此事影響民眾，新竹縣議會副議長王炳漢、議員連郁婷、陳凱榮、杜文中、鄭美琴、蔡志環，以及尚義里長曾福、大義里長曾台安均親赴現場會勘，議員張珈源、邱靖雅、吳旭智則請助理到場關心。

(中時 )