台糖尖山埤江南渡假村花費2年多時間，利用園區內1公頃土地復育獨角仙，種植光臘樹、以腐植土培育幼蟲，獨角仙從原來的零星數隻成長到上百隻。（莊曜聰攝）

台糖尖山埤江南渡假村4月到10月間另外有水上獨木舟體驗活動。(莊曜聰翻攝)

近年來因為棲地環境改變，在戶外獨角仙已經變得相當少見，台糖尖山埤江南渡假村位於淺山地帶，仍保留頗完整的生態環境，適合獨角仙繁殖，園方從2017年起規畫出1公頃區域，種植光臘樹、鋪設腐植土等，打算復育獨角仙，2年多來取得不錯成果，6月將辦理生態導覽活動，開放民眾參觀。

尖山埤江南渡假村企畫副理陳奇聖表示，獨角仙僅次於長臂金龜，號稱台灣第二大甲蟲，屬夜行性生物，多半晝伏夜出，幼蟲吃朽木、腐植質，成蟲則以樹木汁液及熟透的水果為食，對作物與林木不造成危害，平地因為有用藥問題，野生種很少見，不少還是人工飼養放生的個體。

陳奇聖說，之前工作人員在遊園步道周邊發現零星的獨角仙，眾人討論後興起復育念頭，請來專家勘查場地與評估，選定面積約1公頃的區域成立獨角仙復育區，除原有樹木外，還種植約20株光臘樹做為獨角仙的食源植物，並向農民收購腐植土，替俗稱「雞母蟲」的幼蟲營造優質的生活環境。

園方人員也定時記錄獨角仙數量及成長狀況，目前復育區內已經有上百隻之譜，可開放讓遊客觀賞，6月正好是成蟲的繁殖期，園方在端午節連假及周六、日舉辦「獨角仙探險趣」活動，全程於戶外進行，包含2個小時的園區生態導覽及獨角仙棲地體驗課程，即日起開放線上報名，住宿房客另有優惠，詳情可洽台糖尖山埤江南渡假村。

(中時 )