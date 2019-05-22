台南市試辦無人機噴灑農藥面積約有84公頃，後續將推動無人機農藥代噴，開班訓練操作人員，並將運用於天然災害損害勘查。（莊曜聰攝）

農村人力缺乏，近年來利用無人機噴藥、施肥的比例逐漸增加，台南市農業局去年在後壁、新營等8個行政區試辦，面積已有84公頃，未來將逐步推廣，下半年開辦專業班訓練無人機飛行手，農業局也向農委會申請「無人機農業災損勘查試辦計畫」，將組成全台首創的無人機隊，運用在天然災害的勘查上。

台南市農業局去年申辦「無人機農噴應用試驗計畫」，與農委會藥毒所、農試所、防檢局的「無人機農噴合作計畫」結合，在台南溪北後壁、新營、鹽水、白河、下營、六甲、官田及麻豆等稻米產區進行大面積測試，22日在後壁芳榮米廠舉行成果發表。

農業局表示，經過去年2期及今年1期稻作的無人機施藥驗證後，試驗藥劑中有13種達到防治效果，其中11種藥劑減量仍能達到預期成效，驗證結果水稻適合無人機噴藥，後續將推動代噴制度，農委會藥毒所8月起會辦理3梯次專班，輔導學員取得無人機專業證照。

近年天候變化劇烈，農漁業天然災損頻繁，為日後能有效運用無人機資源，並提升勘災效率，農業局也向農委會提出農災勘損試辦計畫，未來將成立機隊負責災損調查。

蘇姓農友指出，無人機噴藥與傳統的人力方式相比，工作效率更高，在操作時也不用暴露在高濃度的農藥環境內，又能解決人力短缺問題，但功能較齊全的無人機價格較高，未來希望能納入農機補助，並加速推行合法使用。

(中時 )